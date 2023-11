Les Rafles, d’un siècle à l’autre par Manifeste Rien Théâtre des Chartreux Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

Les Rafles, d’un siècle à l’autre par Manifeste Rien 1 – 3 décembre Théâtre des Chartreux Tarifs : 15€ – 12€ – 8€

Vendredi 1er et samedi 2 décembre à 20h30

Dimanche 3 à 16h

Théâtre des Chartreux – 105 Avenue des Chartreux – 13004 Marseille

Les représentations des vendredi et samedi seront suivies d’un débat en présence de Pascal Luongo, avocat au barreau de Marseille et du Collectif St Jean 24 janvier 1943

Hiver 1943 : les Allemands et la police française raflent les quartiers de l’Opéra et du Vieux Port, vident le quartier de St Jean et dynamitent le berceau historique de la ville. Comment Marseille a-t-elle pu ainsi devenir le lieu tragique où coïncidèrent un effroyable acte de guerre et un projet d’administration municipale ? Une fiction historique qui nous transporte à travers le temps et nous offre une luxuriante réflexion sur les mécanismes de transformation(s) de notre ville et du monde.

Texte : Jérémy Beschon avec la collaboration de Virginie Aimone et de Pascal Luongo

Une mise en scène de Jérémy Beschon

Comédienne : Virginie Aimone

Création lumière et régie : Cyrille Laurent

Musique : Franck Vrahidès et Tom Spectrum

Design sonore et régie son : Tom Spectrum

Durée du spectacle : 1h15

Résa : https://www.billetreduc.com/329223/evt.htm

Infos : info@theatredeschartreux.com ou 04 91 50 18 90

Tarifs : 15€ – 12€ – 8€

