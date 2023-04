La Tragédie de Carmen – Théâtre des Champs Elysées – Représentations adaptée aux publics SOURD et MALENTENDANT Théâtre des Champs Elysées Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La Tragédie de Carmen – Théâtre des Champs Elysées – Représentations adaptée aux publics SOURD et MALENTENDANT Théâtre des Champs Elysées, 27 novembre 2023, Paris . Paris ,Paris , La Tragédie de Carmen – Théâtre des Champs Elysées – Représentations adaptée aux publics SOURD et MALENTENDANT 15, av Montaigne Théâtre des Champs Elysées Paris Paris Théâtre des Champs Elysées 15, av Montaigne

2023-11-27 11:00:00 11:00:00 – 2023-06-04 14:00:00 14:00:00

Théâtre des Champs Elysées 15, av Montaigne

Paris

Paris . d’après Carmen de Georges Bizet Théâtre des Champs Elysées 15, av Montaigne Paris

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Adresse Paris Paris Théâtre des Champs Elysées 15, av Montaigne Ville Paris Departement Paris Tarif Lieu Ville Théâtre des Champs Elysées 15, av Montaigne Paris

Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris /

La Tragédie de Carmen – Théâtre des Champs Elysées – Représentations adaptée aux publics SOURD et MALENTENDANT Théâtre des Champs Elysées 2023-11-27 was last modified: by La Tragédie de Carmen – Théâtre des Champs Elysées – Représentations adaptée aux publics SOURD et MALENTENDANT Théâtre des Champs Elysées Paris 27 novembre 2023 15 av Montaigne Théâtre des Champs Elysées Paris Paris Paris Théâtre des Champs Elysées Paris

Paris Paris