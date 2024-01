Atys Théâtre des Champs-Elysées Paris, 26 mars 2024, Paris.

Atys Mardi 26 mars 2024, 19h30 Théâtre des Champs-Elysées De 5 à 95€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T19:30:00+01:00 – 2024-03-26T22:40:00+01:00

Fin : 2024-03-26T19:30:00+01:00 – 2024-03-26T22:40:00+01:00

Après Zoroastre de Rameau, les Symphonies pour le Festin royal de Monseigneur le comte d’Artois de Francœur et Le Carnaval du Parnasse de Mondonville, c’est le Grand Siècle qui est mis à l’honneur par Alexis Kossenko et son ensemble Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie dans le cadre de leur résidence croisée avec l’Atelier lyrique de Tourcoing et le Centre de musique baroque de Versailles. Et c’est Atys, œuvre emblématique du renouveau baroque des années 1980 qui a été choisi.

Fort des dernières recherches portant sur les spectacles de cour au temps de Louis XIV, curieux d’expérimenter de nouveaux horizons sonores inspirés par les sources musicales, littéraires et administratives, Alexis Kossenko livrera un Atys assurément inouï. Dans le cadre de cette production, le CMBV poursuit son travail organologique en suscitant la reconstruction de différents hautbois et cromornes de facture française d’après des instruments historiques conservés au Musée de la Musique. La distribution réunie ainsi et le chœur des Pages et des Chantres du CMBV rendront à n’en pas douter pleinement justice à la musique de Lully et aux vers de Quinault.

Distribution

Alexis Kossenko, direction musicale

Mathias Vidal

Véronique Gens

Sandrine Piau / Deborah Cachet

Tassis Christoyannis

Hasnaa Bennani

Virginie Thomas

Éléonore Pancrazi

David Witczak

Adrien Fournaison

Antonin Rondepierre

Carlos Rafael Porto

Marine Lafdal-Franc

Victor Duclos

Pierre Daubigny​

Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie

Les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles (Fabien Armengaud, direction artistique)

Coproduction Centre de musique baroque de Versailles | Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie | Opéra d’Avignon | Atelier lyrique de Tourcoing

L’ensemble Les Ambassadeurs est en résidence à l’Atelier Lyrique de Tourcoing dans le cadre du dispositif de « résidences croisées » du Centre de musique baroque de Versailles

Ce programme fait l’objet d’un enregistrement discographique pour le label Warner Classics

Projet « En scène ! », concert réalisé avec la participation d’étudiants des conservatoires supérieurs français dans le cadre de leur partenariat de formation et d’insertion professionnelle

A l’occasion de cette production le CMBV fait reconstruire des hautbois historiques grâce au financement apporté par Monsieur Romain Durand, Grand mécène du CMBV

Théâtre des Champs-Elysées 13 avenue Montaigne, Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées 75001 Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cmbv.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 39 20 78 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatrechampselysees.fr/saison-2023-2024/opera-en-concert-et-oratorio/atys »}]

concert musique

Gabriel Balaguera