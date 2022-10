Fausto, de Louise Bertin Théâtre des Champs Elysées Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fausto, de Louise Bertin Théâtre des Champs Elysées, 20 juin 2023, Paris. Fausto, de Louise Bertin Mardi 20 juin 2023, 19h30 Théâtre des Champs Elysées

85, 65, 45, 30, 10 et 5 euros

Les Talens Lyriques – Christophe Rousset Théâtre des Champs Elysées 15 Avenue Montaigne, 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Paris 75008 Paris Île-de-France Opéra semi seria en quatre actes sur un livret d’après Faust de Johann Wolfgang von Goethe crée le 7 mars 1631 au Théâtre Italien, à Paris. Karine Deshayes Fausto

Karina Gauvin Margherita

Ante Jerkunica Mefisto

Nico Darmanin Valentino

Marie Gautrot Catarina

Diana Axentii Una strega / Marta

Thibault de Damas Wagner / Un banditore Christophe Rousset direction

Les Talens Lyriques

Chœur de la Radio Flamande Opéra chanté en italien, surtitré en français et en anglais. “A l”heure où les Amazones reviennent sur le devant de la scène, je pense qu’il est important de redonner ce type d’œuvres créées par des femmes et qui ont eu un retentissement certain à l’époque.

De cette œuvre de Louise Bertin, nous n’avions que la version piano-chant jusqu’à aujourd’hui. La redécouverte de la partition orginale pour orchestre nous permet de jouer à nouveau cet opéra qui n’était pas seulement oublié mais tout simplement perdu. C’est donc une découverte majeure du point de vue musicologique et ça m’excite énormément. Le fait que ce soit l’œuvre d’une compositrice rend l’inédit encore plus rare ! Pour m’accompagner dans cette aventure, qui de mieux ue Karine Deshayes et Karina Gauvin, formidables artsites avec qui j’ai l’habitude de travailler dans une confiance mutuelle!”

Christophe Rousset Coproduction Théâtre des Champs-Elysées / Palazzetto Bru Zane / Les Talens Lyriques / Chœur de la Radio Flamande, dans le cadre du Xe Festival Palazzetto Bru Zane Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T19:30:00+02:00

2023-06-20T22:00:00+02:00 ©Eric Larrayadieu

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre des Champs Elysées Adresse 15 Avenue Montaigne, 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Ville Paris Age maximum 99 lieuville Théâtre des Champs Elysées Paris Departement Paris

Théâtre des Champs Elysées Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fausto, de Louise Bertin Théâtre des Champs Elysées 2023-06-20 was last modified: by Fausto, de Louise Bertin Théâtre des Champs Elysées Théâtre des Champs Elysées 20 juin 2023 Paris Théâtre des Champs Elysées Paris

Paris Paris