Le Concert Spirituel | Requiem de Mozart Théâtre des Champs-Elysées, 2 décembre 2022, Paris.

Le Concert Spirituel | Requiem de Mozart Vendredi 2 décembre, 20h00 Théâtre des Champs-Elysées

Sur réservation, de 5€ à 95€

Requiem – Direction : Hervé Niquet

Théâtre des Champs-Elysées 15 Avenue Montaigne 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Île-de-France

Ultime chef-d’œuvre !

Qu’est-ce que le génie ? Peut-être d’écrire, en un seul été, trois symphonies qui marqueront l’histoire de la musique et seront jouées inlassablement bien après leur composition en 1788… Premier opus de ce trio fulgurant, la Symphonie n°39 de Mozart fait alterner insouciance et gravité, et on y croise comme un vigoureux spectre quelques motifs du Don Giovanni composé peu avant. Trois ans plus tard, en 1791, Mozart s’attelle à une œuvre majeure, le désorm

ais mythique Requiem – qu’il ne pourra achever et qui deviendra après sa mort un objet inépuisable de spéculations et de légendes…

C’est ce Mozart ultime mais au faîte de sa puissance créatrice que célèbrent Hervé Niquet, Le Concert Spirituel et l’Orchestre de chambre de Paris, avec deux très vivantes œuvres d’anthologie.

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem

Symphonie n°39

Amina Edris soprano

Eléonore Pancrazi mezzo-soprano

Amitai Pati ténor

Alexandre Duhamel baryton

Hervé Niquet direction

Chœur du Concert Spirituel

Orchestre de chambre de Paris

Coproduction Les Grandes Voix / Orchestre de chambre de Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:00:00+01:00

2022-12-02T22:00:00+01:00