BANDA DU DOCK Théâtre des Calanques Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

BANDA DU DOCK Samedi 16 décembre, 20h00 Théâtre des Calanques De 8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

Fin : 2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

Cet orchestre de 17 musiciens est composé d’une majorité d’instruments à vents (saxophones, trompettes, trombones, flûtes) mais aussi de deux percussionnistes et d’un bassiste. Les trois chanteurs équipés de mégaphones alternent selon les styles et les titres. Le répertoire varié et énergique est composé essentiellement de salsa, de rock et hard rock … quelques titres électro sont aussi repris à la sauce Banda.

Riche de leur expérience à travers différents festivals en France et à l’étranger (Cuba, Russie, Italie, Espagne, Irlande….) ces 17musiciens de La Banda Du Dock savent faire bouger et danser tous les publics.

_____________________________________________________________

Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur