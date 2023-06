Jon & John Trio Théâtre des Calanques Marseille, 9 juin 2023, Marseille.

Jon & John Trio Vendredi 9 juin, 20h30 Théâtre des Calanques

Réservations : reservation@theatredescalanques

info line : 04 91 75 64 59

En quelques mots…

Le Trio Jon & John : Jonathan Soucasse au piano, John Massa au saxophone et Jérôme

Mouriez à la batterie. Leur renommée respective n’est plus à faire.

C’est sur un registre musical aux mille facettes, Jazz bien sûr, mais aussi soul, funk,

musique actuelle et même classique, que ces musiciens formidables nous invitent au

voyage dans des paysages souvent improvisés et méconnus. C’est fort, c’est riche et ça nous accroche le coeur ! (Solange Lemoine)

​

Le répertoire joué est constitué de compositions originales, arrangés collectivement, puisant ses sources dans l’histoire du jazz et plus particulièrement dans son actualité, à savoir une musique d’aujourd’hui, fruit de toutes ces influences. L’énergie brute du rock, le groove du funk, voire même de l’harmonie du classique…

​

Riches de leurs expériences aussi multiples qu’originales, les protagonistes du trio Jon & John proposent un voyage musical, nourri de toutes les musiques qu’ils ont eu le bonheur d’interpréter, de partager avec d’autres artistes sur de nombreuses scènes du monde. Ce trio aime à surprendre, à prendre des directions différentes pour mieux se retrouver, dialoguer, entrer en résonance.

Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T20:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00

2023-06-09T20:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00