LES CAFÉS MUSIQUE avec OUI OUI ORKESTRA
Samedi 26 novembre, 20h30
Théâtre des Calanques

12€

Théâtre des Calanques
35 Traverse de Carthage 13008 Marseille 8e Arrondissement
Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Magali RUBIO Clarinette

Cyrille MULLER Accordéon

Daniel MALAVERGNE Tuba Le Oui Oui Orkestra, hommage au theatre Nono, est né de la rencontre entre deux multi instrumentistes Daniel et Magali lors d’un remplacement dans la Bandonha , fanfare délicate de choro. Leur complicité a été immédiate.

Leurs points communs : le répertoire d’harmonie de leur enfance, la folie, l’inventivité ,l’humour, la finesse sans oublier la virtuosité.

Leur désir de jouer ensemble a été instantané.

Cyrille Muller, quant à lui, est un compagnon de longue date de Magali Rubio.

Ils ont partagés de nombreux moments musicaux autant improbables qu’intenses.

La réunion de ces 3 loustics vous embarquera dans leur folie, leur joie, leur générosité en voyageant de Mozart à Cloclo en passant par Bartok, la boum, Dallas, des compositions de Magali Rubio, Oum le dauphin, Ravel.

Réservez votre soirée ! Elle sera inoubliable ! TARIF : 12 €

Tarifs réduits sous condition d’éligibilité, nous contacter.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

04 91 75 64 59

reservation@theatredescalanques.com

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T22:30:00+01:00

