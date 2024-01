UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR – UN TRAMWAY NOMME DESIR THEATRE DES BOUFFES PARISIENS Paris, dimanche 17 mars 2024.

UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIRUne pièce de Tenneesse WilliamsAvec : Cristiana Reali, Alysson Paradis, Nicolas Avinée, Lionel Abelanski, Marie-Pierre Nouveau,Djibril Pavadé et Simon ZampieriMise en scène : Pauline Susini Le chef d’œuvre de Tennessee Williams au Théâtre des Bouffes Parisiens ! Héritière ruinée, Blanche s’installe chez sa sœur Stella dans un quartier pauvre de La Nouvelle-Orléans. Délicate, méprisante, mythomane, Blanche semble habitée par des rêves étranges. Stella est mariée à Stanley Kowalski, un ouvrier, viril et brutal qui n’apprécie pas l’arrivée de cette étrangère dans sa vie. Entre thriller psychologique et comédie dramatique, ce huis-clos nous entraîne dans la vertigineuse folie de Blanche, poursuivie par ses démons et incapable de répondre à la violence de la société qui l’entoure… ATTENTION : En raison des mesures Préfectorales, le vestiaire est fermé exceptionnellement jusqu’à nouvel ordre.Nous acceptons uniquement les casques de motos !Les personnes qui se présenteraient avec des valises et/ou gros sacs à dos, ne pourront pas être accueillies.

Tarif : 19.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 15:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DES BOUFFES PARISIENS 4 RUE MONSIGNY 75002 Paris 75