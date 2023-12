LA NOTE THEATRE DES BOUFFES PARISIENS Paris, 29 décembre 2023, Paris.

LA NOTEUne pièce de Audrey SchebatAvec : Sophie Marceau et François BerléandMise en scène : Audrey Schebat Tout quitter sans même laisser un mot d’adieu ? C’est ce que Julien a voulu faire et que Maud ne lui pardonne pas. Lui, psychanalyste célèbre et elle, pianiste mondialement reconnue, vont être contraints de faire le bilan de leur vie ainsi que celui de leur couple. Entre colère et drôlerie, leurs confessions intimes s’enchaînent comme une ultime tentative pour retrouver un sens à leurs vies. Une nuit pour se quitter ou s’aimer à nouveau. Une nuit pour réinventer leur destin ATTENTION : En raison des mesures Préfectorales, le vestiaire est fermé exceptionnellement jusqu’à nouvel ordre.Nous acceptons uniquement les casques de motos !Les personnes qui se présenteraient avec des valises et/ou gros sacs à dos, ne pourront pas être accueillies.

Tarif : 24.00 – 69.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DES BOUFFES PARISIENS 4 RUE MONSIGNY 75002 Paris