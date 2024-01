MAZÙT THEATRE DES BOUFFES DU NORD Paris, jeudi 30 mai 2024.

MAZÙTDeux êtres partent à la recherche de leur animal intérieurparce que l’humanité les dépasseparce qu’ils ont perdu leur instinctparce que le monde va trop viteil y a trop de mots, trop de paroles.Ils veulent retrouver leurs premières sensationsse préparent, cherchent dans les recoins du quotidienles portes ouvertes vers le tout débutavant les hommes debout,avant les hommes pensants,n’être plus que 4 pattessouffle, souffler, respirer,retrouver le premier soufflele point de départêtre un être qui respireet regarde le monde.Auteurs et metteurs en scène Camille Decourtye et Blaï Mateu TriasArtistes interprètes Julien Cassier et Valentina CortèseDurée : 1h

