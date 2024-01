AMÉRIQUES ! THEATRE DES BOUFFES DU NORD Paris, lundi 6 mai 2024.

AMÉRIQUES ! C’est sans doute le programme le plus original de La Belle Saison 2023-2024, conçu par Vanessa Wagner à 2 pianos et 8 mains !Amériques de Varèse est l’une de ces œuvres qui ont marqué un tournant dans l’histoire de la musique à l’instar du Sacre du printemps de Stravinsky. La première pièce composée par Varèse à son arrivée aux États-Unis a originellement été composée pour orchestre symphonique puis transcrite pour deux pianos par le compositeur. Le son commun que parviennent à trouver les quatre pianistes sonne comme le plus fourni des orchestres, autant dans Varèse que dans l’ensemble des trouvailles musicales qui complètent le programme. On les doit aux très éclectiques américains Bryce Dessner, Julius Eastman ou encore Meredith Monk.Edgar Varèse Amériques pour 4 pianistesPhilip Glass Four movements for 2 pianosJulius Eastman, Bryce Dessner, Meredith Monk, Nico Mully …Vanessa Wagner PianoDavid Kadouch PianoWilhem Latchoumia PianoDavid Violi Piano

Tarif : 28.60 – 28.60 euros.

Début : 2024-05-06 à 20:00

THEATRE DES BOUFFES DU NORD 37 Bis Boulevard de la Chapelle 75010 Paris 75