FLORESTAN VERSUS EUSEBIUS THEATRE DES BOUFFES DU NORD Paris, lundi 25 mars 2024.

FLORESTAN VERSUS EUSEBIUS OMBRES ET LUMIÈRESAvec Beethoven et Schumann, ce sont deux visages du romantisme allemand qui se dessinent. La fantaisie réunit les œuvres du programme, au sens où les romantiques entendaient ce terme : des compositions pianistiques placées sous le signe de l’imagination, du mouvement et de la légèreté poétique. Bagatelle ou danses des compagnons de David, ces pièces d’humeur dialogueront avec les compositions contemporaines de Widmann et de Lachenmann.Robert Schumann DavidsbündlertänzeLudwig van Beethoven Bagatelles op.126Helmut Lachenmann WiegenmusikJorg Widman Onze humoresques (extraits)Jean-François Heisser Piano Chickering (1868)

Tarif : 28.60 – 28.60 euros.

Début : 2024-03-25 à 20:00

THEATRE DES BOUFFES DU NORD 37 Bis Boulevard de la Chapelle 75010 Paris 75