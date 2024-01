LE MALADE IMAGINAIRE THEATRE DES BOUFFES DU NORD Paris, 14 mars 2024, Paris.

LE MALADE IMAGINAIRETout le monde connaît Le Malade Imaginaire, l’œuvre ultime de Molière. Enfin, c’est ce qu’on croyait jusqu’à présent ! Si Molière avait écrit le Malade Imaginaire aujourd’hui, Argan serait-il accro aux anti-dépresseurs ? Toinette, malgré son âge avancé, continuerait-elle à travailler ? Angélique incarnerait-elle un féminisme absolu et éclairé ?… C’est ce voyage que Tigran Mekhitarian vous propose avec sa version moderne du Malade Imaginaire, une version théâtrale majuscule, portée par une direction d’acteurs hors normes. Un conte urbain à la fois impétueux et subversif. Une fable où la violence résonne comme un appel à l’aide. Une satire au vitriole qui provoque le vertige. Un réquisitoire qui insuffle, grâce au rap, à la danse et au chant, une modernité radicale et séditieuse. Car le Malade Imaginaire rappelle au fond une chose simple, essentielle, que l’on oublie pourtant trop souvent : il faut toujours tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. De MolièreMise en scène et adaptation Tigran MekhitarianAvec : Serge Avédikian, L’Éclatante Marine, Camila Filali, Isabelle Gardien, Sébastien Gorski, Denis Lavant, Tigran Mekhitarian, Étienne Paliniewicz et Joëlle Sevilla

Tarif : 20.00 – 39.60 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DES BOUFFES DU NORD 37 Bis Boulevard de la Chapelle 75010 Paris 75