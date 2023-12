LA MOUCHE THEATRE DES BOUFFES DU NORD Paris, 16 février 2024, Paris.

LA MOUCHE Dans les années 60, au cœur d’un village, Robert vit avec sa maman Odette. La relation mère-fils est inquiétante et désopilante à la fois, un clin d’oeil à l’épisode « La soucoupe et le perroquet » de l’émission Strip-tease.La cinquantaine, dégarni, bedonnant, Robert passe le plus clair de son temps enfermé dans le garage où il tente de mettre au point la machine à téléporter. On assiste au quotidien de ce drôle de couple, ponctué par des expériences de téléportations plus ou moins réussies.Comme dans le film de Cronenberg, tiré lui-même de la nouvelle de George Langelaan, Robert va tenter de se téléporter, mais une mouche s’est glissée dans la machine, et l’apprenti scientifique va peu à peu se transformer en insecte géant. Ses transformations physiques et mentales ne seront pas sans rappeler celles de Gregor dans La Métamorphose de Kafka. Robert va se déshumaniser peu à peu pour devenir une bête capable de grimper au mur, poussée par une recherche insatiable de nourriture.Travail corporel, effets spéciaux, esthétique du temps des prémices de l’informatique, La Mouche est un laboratoire d’expérimentations scéniques et visuelles, un extraordinaire terrain de jeu.Valérie Lesort et Christian HecqLe spectacle a été primé par trois Molières en juin 2020 : Création visuelle, Comédien dans un spectacle de théâtre public pour Christian Hecq et Comédienne dans un spectacle de Théâtre public pour Christine Murillo.Durée : 1h30Librement inspiré de la nouvelle de George LangelaanAdaptation et mise en scène Valérie Lesort et Christian HecqAvecRobert Christian Hecq, sociétaire de la Comédie-FrançaiseMarie-Pierre Valérie LesortOdette : Christine MurilloInspecteur Langelaan : Jan Hammenecker

Tarif : 20.00 – 39.60 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

THEATRE DES BOUFFES DU NORD 37 Bis Boulevard de la Chapelle 75010 Paris