LEWIS OFMAN THEATRE DES BOUFFES DU NORD Paris, 1 février 2024, Paris.

Lewis OfMan annonce le Cristal Medium Blue Tour, avec 2 concerts à Paris, aux Bouffes du Nord les 1er & 2 février 2024.Le jeune prodige de la pop française Lewis OfMan revient avec « Frisco Blues », le deuxième extrait de son prochain album. Ce nouveau morceau associe à une guitare acoustique sombre, le sample d’une chorale d’enfants trouvé par hasard sur un vinyle chiné lors d’un séjour à New York. Lewis aime quand les doigts dérapent, et en 2021 ses oreilles frémissent lorsqu’il tombe à New-York sur un vieux sampler Ensoniq.Le ton est donné : oscillant entre Joao Gilberto et Daft Punk, c’est acoustique, organique, spontané et rêveur.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:00

THEATRE DES BOUFFES DU NORD 37 Bis Boulevard de la Chapelle 75010 Paris 75