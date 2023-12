SILVIA PÉREZ CRUZ THEATRE DES BOUFFES DU NORD Paris, 30 janvier 2024, Paris.

SILVIA PÉREZ CRUZEmblème d’une Catalogne universelle, Sílvia Pérez Cruz est l’une des voix les plus affranchies de son temps : elle présente son majestueux dernier album.Sílvia Pérez Cruz irradie tel un astre souverain et solitaire dans le paysage musical contemporain. Comme beaucoup d’artistes de sa Catalogne natale, cette chanteuse et multi-instrumentiste à la voix magnétique sait se poster à la croisée de multiples chemins sans rien abdiquer de sa subjectivité ni de sa singularité. Bercée par les chansons latino-américaines et ibériques, formée au classique et au jazz, marquée par le folk, le flamenco ou le fado, elle a construit une œuvre irréductible à un genre, qui a aussi tissé au fil du temps des liens naturels avec la danse, le théâtre, la poésie ou le cinéma.Sur scène, Sílvia Pérez Cruz et ses musiciens délivrent plus que de simples concerts : ce sont de véritables récits où s’embras(s)ent l’intime et le collectif. Comme dans son dernier album, l’envoûtant Toda la vida, un día : une suite “en cinq mouvements, cinq âges, cinq couleurs”, qu’elle a commencé à écrire aux premiers jours du confinement de mars 2020 avec “le désir d’unir les solitudes”. Elle en a tiré la matière subtilement changeante d’un cycle de chansons qui harmonise toutes ses influences et qui, en concert, se déploie “comme une vie entière, comme un jour, du lever au coucher du soleil, circulaire.” Irisé de mille nuances, le résultat est proprement bouleversant. Avec un langage musical inclassable, Sílvia Pérez Cruz réussit à exalter en chacune et chacun de nous des sentiments et des pensées qui ont la saveur incomparable de l’universel. Note d’intention : “Aterradosbuscan una flor familiar donde guarecersey les asusta la inmensidad del campo.”William Carlos Williams Terrifiésils cherchent une fleur familière pour s’abriteret sont effrayés par l’immensité du paysage. William Carlos WilliamsJ’ai commencé à composer cette nouvelle œuvre le 21 mars 2020. Je l’ai enregistrée pendant un an dans plusieurs villes : Barcelone, Pontós, Madrid, Jerez, Buenos Aires, Coatepec (Mexique) et La Havane. Pendant la création de Género imposible (2020-2022), Elena Córdoba m’a appris ce magnifique poème de William Carlos Williams qui forme la colonne vertébrale de ce spectacle, de cet album et de ma vie entière. Ordonner l’immensité fleur par fleur.Quand j’avais 18 ans, on m’a raconté qu’un samouraï, avant de se faire harakiri, dessinait un haïku en forme de cercle. J’ai dessiné et gardé pendant des années ce cercle, cette couverture ; cette ligne merveilleuse symbolise beaucoup de choses : l’âme, le corps, sans début, sans fin, l’équilibre, la simplicité…Un albumUn concertComme une vie entièreComme un jourDu lever au coucher du soleilCirculaireUne vie entière, un jour5 mouvements5 âges5 couleursC’est une œuvre née de la solitude avec le désir d’unir les solitudes : d’où le contraste entre l’intimité d’une voix et d’une guitare et le chœur.Le chant partagé, la dissolution du moi, le salut.J’aime imaginer qu’ici le chœur, c’est vous tous. Chantons.Sílvia Pérez Cruz Voix, guitare, saxo, claviers, synthétiseursCarlos Montfort Violon, percussions, trompette, claviers, chœursMarta Roma Violoncelle, trompette, chœursBori Albero Contrebasse, claviers, chœurs

