TRAVIATA THEATRE DES BOUFFES DU NORD Paris, 30 septembre 2023, Paris.

TRAVIATA THEATRE DES BOUFFES DU NORD a lieu à la date du 2023-09-30 à 20:00:00.

Tarif : 20 à 39.6 euros.

TRAVIATA, VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR Un parfum entêtant et paradoxal de rêve et de réalité flotte autour de La Traviata, comme si la vie et la mort de cette femme dite « dévoyée » semblaient à la fois plus réelles et plus insaisissables que celles des autres héroïnes lyriques.Ce parfum composé d’essences de fleurs rares, d’alcools, de médicaments, de peaux caressées, d’argent prétendument inodore, Giuseppe Verdi a réussi à en imprégner profondément son tissu musical, alors qu’il s’évaporait tout juste de l’histoire de la courtisane Marie Duplessis, morte en 1847, six ans avant la création de l’opéra à Venise.Dans Traviata – Vous méritez un avenir meilleur, les spectateurs sont invités dans l’intimité de Violetta à voir de tout près le feu auquel elle se livre, parmi les convives de cette fête musicale et fantasmagorique où se mêlent théâtre et opéra, voix parlées et voix chantées, où la distinction entre instrumentistes et chanteurs se brouille, où Charles Baudelaire se trouve assis près de Christophe Tarkos et où chantent et meurent les fantômes de ce Paris en plein essor industriel dont nous vivons à présent l’avenir.Benjamin LazarConception Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith ChemlaMise en scène Benjamin LazarArrangements et direction musicale Florent Hubert et Paul EscobarAvec Florent Baffi, Damien Bigourdan, Jérôme Billy, Renaud Charles, Elise Chauvin, Judith Chemla, Axelle Ciofolo de Peretti, Myrtille Hetzel, Bruno Le Bris, Gabriel Levasseur, Sébastien Llado, Benjamin Locher et Marie SalvatSpectacle en italien et français, surtitré en françaisDurée : 2h environ

Ligne 2 station La ChapelleLignes 4 et 5 station Gare du Nord 35, 48, 65, 302, 350

THEATRE DES BOUFFES DU NORD

37 Bis Boulevard de la Chapelle Paris 75010

