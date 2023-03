Le Grand Sommeil Théâtre des Bouffes du Nord, 12 avril 2023, Paris.

Qu’est ce que jouer ? Initialement construit sous la forme d’un duo entre une très jeune fille (Jeanne) et une femme (Helena), Le Grand Sommeil tire sa force d’une absence. Après

six mois de répétitions, la participation de Jeanne a été compromise par la pesanteur des procédures – médicales et juridiques – visant l’implication de l’enfant dans le spectacle.

Devenue solo, la pièce rassemble deux êtres en une seule et même figure : « l’enfant grande ». Grâce à l’hybridation de la danseuse et comédienne Helena de Laurens avec

la mémoire (théâtrale et filmique) de son ancienne partenaire, les représentations convenues de l’enfance se troublent.

Partir du corps adulte pour raconter l’enfant dans son rapport à la famille, à l’État et à l’art, questionne notre rapport à la norme, tout en demandant ce que peut la création artistique dans la construction de soi.

