SANS TAMBOUR Théâtre des Bouffes du Nord Paris

SANS TAMBOUR 22 février – 5 mars Théâtre des Bouffes du Nord

La sourde – Samuel Achache Théâtre des Bouffes du Nord 37 bis Boulevard de la Chapelle 75010 Paris Paris 75010 Paris Île-de-France Comment (se) reconstruit-on après un désastre ? Samuel Achache traverse les motifs de l’effondrement et de la renaissance, dans une pièce fragmentaire travaillée avec les Lieder de Schumann, qui continue à explorer librement les liens entre théâtre et musique. Sans Tambour est l’histoire de l’effondrement qui arrive sans crier gare d’une maison et des personnes qui l’habitent. À partir de cette situation Samuel Achache compose une pièce sous forme de tableaux qui racontent plusieurs époques, d’aujourd’hui à l’âge de pierre, et parcourt les pans de vie de ceux qui ont habité cette maison. Le plateau est un chantier en déconstruction permanente, fait des strates du passé et des traces du présent. Le chant sort des ruines et les instruments de musique des décombres ; chaque musicien-interprète tente de reconstruire avec ce qu’il reste, de son souvenir déformé et de sa mémoire subjective. Accompagné à la direction musicale par Florent Hubert et par une partie de ses collaborateurs, Samuel Achache revient à une forme très musicale qui part du Lied comme forme intime pour travailler sur l’ensemble, en le faisant porter par plusieurs voix.

