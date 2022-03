Théâtre: Des bêtes et des hommes Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône

Drôme

Théâtre: Des bêtes et des hommes Châteauneuf-du-Rhône, 15 avril 2022, Châteauneuf-du-Rhône. Théâtre: Des bêtes et des hommes Place de la Grangette Médiathèque Marcel Pagnol de Châteauneuf du Rhône Châteauneuf-du-Rhône

2022-04-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-15 22:00:00 22:00:00 Place de la Grangette Médiathèque Marcel Pagnol de Châteauneuf du Rhône

Châteauneuf-du-Rhône Drôme Châteauneuf-du-Rhône Des bêtes et des hommes évoque l’incroyable rencontre entre Jean de La Fontaine et Jacques Prévert. Un voyage imaginaire avec les animaux dans les œuvres de ces deux génies de l’écriture qui nous pointent les travers des hommes. chateauneufdurhone@wanadoo.fr +33 4 75 90 69 40 https://www.chateauneufdurhone.fr/index.php Place de la Grangette Médiathèque Marcel Pagnol de Châteauneuf du Rhône Châteauneuf-du-Rhône

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-du-Rhône Adresse Place de la Grangette Médiathèque Marcel Pagnol de Châteauneuf du Rhône Ville Châteauneuf-du-Rhône lieuville Place de la Grangette Médiathèque Marcel Pagnol de Châteauneuf du Rhône Châteauneuf-du-Rhône Departement Drôme

Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-du-rhone/

Théâtre: Des bêtes et des hommes Châteauneuf-du-Rhône 2022-04-15 was last modified: by Théâtre: Des bêtes et des hommes Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône 15 avril 2022 Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Châteauneuf-du-Rhône Drôme