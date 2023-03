Parlez-vous Stand-Up ? Théâtre des Bernardines et l’Odéon Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Parlez-vous Stand-Up ? Théâtre des Bernardines et l’Odéon, 18 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement . Parlez-vous Stand-Up ? EUR 17 Bd Garibaldi Théâtre des Bernardines et l’Odéon Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre des Bernardines et l’Odéon 17 Bd Garibaldi

2023-05-18 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-20

Théâtre des Bernardines et l’Odéon 17 Bd Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône . EUR 10 23 Kader Aoun, créateur visionnaire du stand-up à la française à l’origine du Jamel Comedy Club, du Burger Quizz et du duo Omar et Fred notamment, a créé le festival Parlez-vous stand-up ? pour mettre en lumière l’effervescence et la vitalité de ce genre devenu dominant sur la scène humoristique française.



Ainsi, après deux éditions parisiennes le festival posera ses valises du 18 au 20 mai prochains à Marseille pour trois soirées spéciales, où artistes reconnus (Mathieu Madenian, Redouane Bougheraba) et artistes émergents se partageront les plateaux des Bernardines et de l’Odéon.



Programme



• Jeudi 18 mai à 20h

Plateau « Paname Comedy Club »

Bernardines



• Vendredi 19 mai à 20h00

Redouane Bougheraba and Friends

Odéon



• Samedi 20 mai à 20h

Plateau « Plus drôles les filles »

Bernardines



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs. Trois soirées où artistes reconnus et émergents se partagent les plateaux des Bernardines et de l’Odéon. https://www.lestheatres.net/fr/ma/4143-parlez-vous-stand-up Théâtre des Bernardines et l’Odéon 17 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre des Bernardines et l'Odéon 17 Bd Garibaldi Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Tarif EUR Lieu Ville Théâtre des Bernardines et l'Odéon 17 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 1er arrondissement /

Parlez-vous Stand-Up ? Théâtre des Bernardines et l’Odéon 2023-05-18 was last modified: by Parlez-vous Stand-Up ? Théâtre des Bernardines et l’Odéon Marseille 1er Arrondissement 18 mai 2023 17 Bd Garibaldi Théâtre des Bernardines et l'Odéon Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Théâtre des Bernardines et l'Odéon Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône