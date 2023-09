Le Horla théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 27 mars 2024, Noisy-le-Sec.

Le Horla Mercredi 27 mars 2024, 19h30 théâtre des Bergeries de 6 à 13 €

Compagnon de route de longue date des Anges au plafond, Jonas Coutancier signe un premier spectacle saisissant avec ce Horla, librement adapté de la célèbre nouvelle de Maupassant. L’histoire fantastique d’une descente aux enfers, celle d’un homme aux prises avec un mal mystérieux sombrant peu à peu dans la folie… Sa version actualisée pose un regard sur la société d’aujourd’hui : l’humain peu à peu dévoré par ses créatures modernes… L’artiste croise les effets fascinants de la marionnette, du théâtre, de la danse, de la manipulation d’objets et de la magie nouvelle. En duo avec la violoncelliste Solène Comsa, il écrit un spectacle novateur, fin et exigeant, et réussi le pari fou d’emmener le spectateur au cœur des hallucinations de son personnage. Les meubles bougent, la pièce rétrécit, la maison brûle !

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T19:30:00+01:00 – 2024-03-27T20:40:00+01:00

théâtre d’objets magie

J. Coutancier