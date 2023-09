Soyez heureux théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 24 mars 2024, Noisy-le-Sec.

Soyez heureux Dimanche 24 mars 2024, 17h00 théâtre des Bergeries de 6 à 17 €

Le bonheur… saisissons-le quand il passe ! Après Peau neuve, accueilli en 2017, retrouvons Lili Cros et Thierrry Chazelle, ce duo si attachant de la chanson française, avec leur tout nouveau spectacle. Le binôme joue avec une énergie communicative, humour et complicité, des mélodies entraînantes. Des chansons pleines d’imaginaire, drôles et tendres composées sur leur île bretonne où ils se sont installés en 2020. Des histoires foisonnantes, imprégnées de récits de voyage, des légendes et mystères de l’île : celle d’une serveuse transie d’amour, d’un mariage sous la pluie, d’une reine qui meurt… C’est un banjo guitare offert par un vieux musicien sur l’île qui a inspiré l’esthétique musicale folk de ce nouveau répertoire. En échange de ce cadeau, une promesse : « Soyez heureux ».

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0171831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:20:00+01:00

2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:20:00+01:00

chanson française folk

A. Lam