Les métamorphoses d’Alice théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 15 mars 2024, Noisy-le-Sec.

Les métamorphoses d’Alice Vendredi 15 mars 2024, 19h30 théâtre des Bergeries de 6 à 9€

Aux prémices de cette création de Sylviane Fortuny, un conte des frères Grimm, La clé d’or. Une écriture simple et poétique pour penser l’attente et laisser s’engouffrer de grandes rêveries, jusqu’au spectacle Les métamorphoses d’Alice. Cette pièce théâtrale et musicale est construite comme un songe pour glisser aux pays des merveilles… La metteuse en scène adapte le texte de Lewis Caroll en conservant répliques et dialogues pour exprimer les pensées d’Alice, ses questionnements et sa constante curiosité. Un comédien et une comédienne, également chanteur et chanteuse lyriques, accompagnés sur scène par deux musiciens, sont les interprètes de ce théâtre se déroulant comme la logique absurde du rêve. Et la scénographie, pensée comme autant de portes ouvrant sur des espaces oniriques, permet toutes les métamorphoses !

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T20:20:00+01:00

théâtre musique

A. Buron