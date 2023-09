Brame théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 10 mars 2024, Noisy-le-Sec.

Brame Dimanche 10 mars 2024, 17h00 théâtre des Bergeries de 6 à 17 €

En 2020, à notre grand regret, la représentation de Fractales a été annulée… Depuis, Fanny Soriano a poursuivi son travail de recherche avec sa dernière création, Brame, troisième pièce de son tryptique dédié à la nature. Un spectacle pour huit interprètes d’une fluidité incroyable qui mêle chorégraphie et arts du cirque avec puissance, sensualité et délicatesse, pour questionner l’amour. Une parade amoureuse poétique et précise, inspirée des comportements des grands mammifères… Plongé au cœur d’une forêt faite de troncs, de mâts chinois et de cordes lisses, le spectateur, tel un visiteur invisible, observe l’intimité des rituels de séduction, passions, jalousies, séparations… Riche et audacieuse, l’écriture évolue au rythme des étreintes et des luttes sur une partition musicale éclectique, de Grace, chant d’amour slamé de Kae Tempest, à Éric Satie…

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cirque

I. Grandjean