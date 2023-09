Une Histoire du football féminin théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 5 mars 2024, Noisy-le-Sec.

Une Histoire du football féminin 5 et 6 mars 2024 théâtre des Bergeries de 6 à 13 €

La place des femmes dans l’histoire du ballon rond, voilà le sujet de cette conférence spectaculaire, drôle et percutante d’Hortense Belhôte – entre autre historienne de l’art et réalisatrice de la web série Merci de ne pas toucher sur Arte. Tour à tour commentatrice, joueuse ou arbitre, l’artiste nous embarque à ses côtés pour trois mi-temps endiablées qui traversent les 20e et 21e siècles à la découverte des joueuses, des clubs et des souvenirs de matchs… à l’assaut de l’égalité ! En tenue rayée jaune et verte et sifflet autour du cou, elle brosse un panorama international. Passionnée, la comédienne alterne cartons contre les injustices et coups de projecteur sur celles qui ont révolutionné le stade pour nous raconter comment les femmes ont pris leur place dans ce sport. De l’année du premier championnat de France féminin en 1919 jusqu’à la coupe du monde 2019. Une victoire qui mérite le replay… Le sexisme est-il vraiment derrière nous ?

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T19:30:00+01:00 – 2024-03-05T20:20:00+01:00

2024-03-06T20:30:00+01:00 – 2024-03-06T21:20:00+01:00

