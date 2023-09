Spirales – D’ de Kabal Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 1 mars 2024, Noisy-le-Sec.

Spirales – D’ de Kabal Vendredi 1 mars 2024, 19h30 Théâtre des Bergeries de 6 à 17 €

D’ de Kabal, auteur et metteur en scène, se définit avant tout comme un chercheur, un expérimentateur de croisements entre les disciplines, rap, théâtre, slam… Spirales est sa nouvelle création, un spectacle musical en trois volets construit comme un album de Drill – un des styles les plus populaires de rap. La pièce se décline comme un puzzle sonore et visuel. L’artiste met en scène trois récits pour retracer le parcours d’un individu à travers différents états de vie : être adolescent, être parent et être adulte. Il interroge la violence qui entoure ces histoires, frontale ou insidieuse, physique ou morale, visible ou non. Avec ce chœur à trois voix, D’ de Kabal crée une tragédie d’aujourd’hui, une fresque familiale sombre et totalement opératique.

Théâtre des Bergeries 5 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letheatredesbergeries.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 83 15 20 »}]

2024-03-01T19:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:10:00+01:00

P. Perschke