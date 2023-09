Jimmy et ses soeurs théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 9 février 2024, Noisy-le-Sec.

Jimmy et ses soeurs Vendredi 9 février 2024, 19h30 théâtre des Bergeries de 6 à 9€

Jimmy et ses sœurs est une commande de texte d’Odile Grosset-Grange à Mike Kenny pour interroger la place des héroïnes féminines dans la fiction. Suivant le fil des contes initiatiques, l’auteur anglais écrit un récit moderne, empreint de fantastique, jouant de suspens et d’humour. Trois sœurs, Régina, Stella et Princesse vivent dans une maison à l’orée de la forêt. Mais un jour, leur père leur interdit d’aller à l’école. Trop dangereux ! Les filles ne peuvent plus sortir sans être accompagnées par un garçon… C’est sans compter la malice de la plus jeune qui devient Jimmy et retrouve la liberté ! Mais un matin, le père disparaît… Trois comédiennes sont tour à tour les narratrices et les personnages du récit dans un dispositif scénique à la fois rassurant et cloisonné. Un spectacle engagé qui aborde avec finesse les questions de l’assignation de genre, du pouvoir et de la liberté.

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}]

theatre jeune public

