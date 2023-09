MEMM Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 30 janvier 2024, Noisy-le-Sec.

MEMM, Au Mauvais Endroit Au Mauvais Moment, est le récit extrêmement touchant d’une reconstruction, celle d’Alice, acrobate voltigeuse, blessée au bras le 13 novembre 2015. Dès son premier jour à l’hôpital, la jeune femme pense au spectacle qu’elle veut créer. Elle consigne dans un carnet ses maux, ses doutes, ses résolutions. En duo sur scène avec Raphaël de Pressigny – batteur du groupe Feu! Chatterton − elle raconte sa longue traversée dans ce spectacle hybride et captivant. Elle parle, danse, multiplie les contorsions, les équilibres, glisse, chute et se relève dans un but ultime : voltiger à nouveau. Toujours tournée vers l’avant, avec une détermination et un humour parfois totalement burlesque, elle se réinvente et célèbre poétiquement chaque victoire. Le duo relève le défi immense de transformer ce qui est laid en tableau éblouissant et oppose à l’obscurantisme la lumière de la création.

