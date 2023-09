Bricolo théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 24 janvier 2024, Noisy-le-Sec.

Bricolo Mercredi 24 janvier 2024, 15h00 théâtre des Bergeries de 6 à 9 €

Un nouveau spectacle de Joachim Latarjet : un ciné-concert à voir dès 3 ans ! Charley Bowers, ça vous dit quelque chose ? Un génie du cinéma burlesque des années 20, pionnier du cinéma d’animation. Créateur à l’imaginaire débridé, il met au point le « Bowers process » qui permet des trucages inouïs et tourne des films sans équivalent, mêlant réel et fabuleux. Bricolo ressuscite trois de ses courts-métrages muets. Trois pépites accompagnées par Joachim Latarjet au trombone, à la guitare, au yukulélé, au tuba… Alexandra Fleischer, comédienne, intervient inopinément pour répondre aux facéties du héros : Bricolo ! Avec lui, les voitures naissent dans des œufs, les chats poussent dans les arbres, la banane est antidérapante et pour apprendre le Charleston, il suffit de mettre les bonnes chaussures… !

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T15:00:00+01:00 – 2024-01-24T15:30:00+01:00

cine concert jeune public

O. Ouadah