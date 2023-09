BRICOLO Ciné-Concert performance pour les tout-petits Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 23 janvier 2024, Noisy-le-Sec.

BRICOLO Ciné-Concert performance pour les tout-petits 23 – 26 janvier 2024 Théâtre des Bergeries sur réservation

BRICOLO

Ciné-Concert performance pour les tout-petits

Composition originale et mise en scène Joachim Latarjet

Avec Alexandra Fleischer et Joachim Latarjet

Son de Tom Menigault

Production : Compagnie Oh! Oui…

Création en janvier 2024 au Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec.

DURÉE 30 MIN

A PARTIR DE 3 ANS

Connaissez-vous Charley Bowers ?

Météorite dans l’histoire du cinéma, il fut pourtant dans les années 20, aux côtés de Charlie Chaplin et Buster Keaton, un génie du cinéma burlesque ainsi qu’un pionnier du cinéma d’animation. D’abord caricaturiste pour les journaux, Charley Bowers (1889-1944) commence une carrière brillante dans les cartoons. Très vite il rêve de mêler comédiens et animations et met au point le Bowers process qui permet des trucages inouïs. Doté d’un imaginaire totalement débridé, Bowers tourne des films sans équivalent où réel et fabuleux se mêlent avec une liberté d’invention qui semble sans borne.

Bricolo ressuscite trois courts-métrages muets réalisés et interprétés par ce génie oublié. Trois pépites accompagnées par Joachim Latarjet au trombone, à la guitare, au yukulélé, au tuba et Alexandra Fleischer, comédienne, qui interviennent inopinément pour répondre aux facéties du héros burlesque : Bricolo, un inventeur fou qui tente de perfectionner le monde, fait naître des voitures dans les oeufs, pousser des chats dans les arbres, invente la banane antidérapante, l’oeuf incassable ou les chaussures réglées pour apprendre à danser le Charleston.

Théâtre des Bergeries 5 Rue Jean Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0632012713 »}, {« type »: « email », « value »: « production.ohoui@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T10:30:00+01:00 – 2024-01-23T11:00:00+01:00

2024-01-26T10:30:00+01:00 – 2024-01-26T11:00:00+01:00

cine concert jeune public

DR