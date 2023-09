Bertrand Belin Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 20 janvier 2024, Noisy-le-Sec.

Bertrand Belin Samedi 20 janvier 2024, 20h30 Théâtre des Bergeries de 6 à 22 €

Héritier de Bashung et de Hubert Félix Thiéfaine, Bertrand Belin, auteur, compositeur et interprète − mais aussi acteur −, est un poète incontournable de la chanson française. Une vraie classe, avec sa poésie sobre des mots, son timbre de voix grave et sensuel, son look de crooner et sa présence rayonnante… Son concert est un véritable show théâtral ! L’homme interroge le monde, entre mélancolie et humour pince-sans rire. Son dernier album, Tambour vision − le 7e − est un doux antidote à l’anxiété et à la solitude, incitant à l’ivresse des sens et des luttes… Un disque libre, empreint de classicisme, de synthé analogique et de beats accrocheurs. Sur scène, accompagné par cinq musiciens, sa musique hybride et contrastée de pop francophone prend toute son ampleur.

Théâtre des Bergeries 5 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letheatredesbergeries.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 014831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

chanson française pop

E. Berg