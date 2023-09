Le meilleur de Pascal Parisot théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 17 décembre 2023, Noisy-le-Sec.

Le meilleur de Pascal Parisot 17 et 20 décembre théâtre des Bergeries de 6 à 9 €

Après Chat chat chat présenté en 2016 au théâtre, Le meilleur de Pascal Parisot, c’est bien le programme qui vous attend, petits et grands, à la veille de Noël ! Après plus de 100 chansons écrites pour les enfants, l’artiste a créé ce nouveau spectacle avec une sélection toute choisie. Et bien sûr les incontournables comme Les poissons panés, Mes parents sont bio ou Ch’est bon chat, sont au rendez-vous. Mais encore ce concert joyeux et bien orchestré avec ses fidèles complices, Jacques Tellitocci et Pascal Colomb, se déroule dans l’ambiance d’un vieux plateau TV… Clins d’œil au Muppet show ou au jeu télévisé bien connu Questions pour un…e chanson ! Sans compter l’invitation inédite le dimanche, de deux vedettes : Émilie Loizeau et Barbara Carlotti ! N’attendez pas, réservez !

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:50:00+01:00

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T15:50:00+01:00

chanson française jeune public

L. Rossi