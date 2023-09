Bengue + The Zawose Reunion théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 12 décembre 2023, Noisy-le-Sec.

Bengue + The Zawose Reunion Mardi 12 décembre, 20h30 théâtre des Bergeries de 6 à 17 €

Le festival Africolor réunit Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest et diaspora pour une soirée musicale et dansante. En première partie, Bengue − « Europe » en argot d’Afrique de l’Ouest − avec un collectif de musiciens talentueux de la diaspora dirigé par le tromboniste Fidel Fourneyron. L’inventivité et la finesse de l’écriture orchestrale tissent des liens invisibles entre les récits d’exil, de traversée et de déracinement, chantés dans plusieurs langues. Un flow jazz teinté de mélopées africaines, en hommage à la créolisation du monde… En deuxième partie, le groupe tanzanien Zawose Reunion − cinq enfants du grand chanteuret musicien Hukwe Zawose − fait résonner l’extraordinaire singularité de sa musique wagogo, complexe et raffinée, avec un répertoire d’instruments traditionnels et de chant polyphonique.

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 83 15 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:30:00+01:00 – 2023-12-12T23:00:00+01:00

2023-12-12T20:30:00+01:00 – 2023-12-12T23:00:00+01:00

africolor musique africaine

Babu