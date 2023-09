HHH théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 8 décembre 2023, Noisy-le-Sec.

HHH Vendredi 8 décembre, 20h30 théâtre des Bergeries de 6 à 17 €

Formé à l’American Ballet Theater, Thibaut Eiferman est interprète de la Batsheva Dance Company avant de travailler en France avec la compagnie Ben Aïm pour Facéties − accueilli au théâtre en mars 2022. HHH, « hand, heart and head » comme les trois piliers d’un corps qui vit, est sa première création, dont le premier volet a déjà reçu plusieurs prix à l’étranger. Dans cette pièce pour trois interprètes et un mannequin, le chorégraphe interroge la liberté du mouvement à travers le corps, contraint par les normes et les habitudes. Il écrit une danse précise, virtuose et contrastée. Au vocabulaire gestuel, d’abord répétitif et minimaliste, témoin d’un monde froid et aseptisé, viennent se superposer des moments d’humour, jusqu’à l’extravagance, la fête et les couleurs pailletées !

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}]

danse contemporaine creation

L. Truffarelli