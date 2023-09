Paying for it théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 2 décembre 2023, Noisy-le-Sec.

Le collectif belge La Brute s’empare des sujets que la société préfère ne pas questionner. Avec Paying for it, les artistes se penchent sur celui, si tabou, de la prostitution. Guidés par Sonia Verstappen, ancienne prostituée, anthropologue et porte-parole des travailleuses et travailleurs du sexe, les artistes ont mené une véritable enquête sur le terrain. La pièce, aborde les différentes réalités de la prostitution, de la traite des femmes au choix qu’elle représente pour certain.e.s qui luttent pour la reconnaissance de leurs droits. Sur scène, dix comédiennes et comédiens portent la parole de celles et ceux à qui on ne la donne pas, bousculant les idées reçues. Entre regard poétique et politique, le collectif donne à voir ce monde à la marge qui reflète aussi la place du sexe et la position de la femme dans la société. Un spectacle qui déplace les points de vue !

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}]

