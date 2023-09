Via Injabulo théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 28 novembre 2023, Noisy-le-Sec.

Via Injabulo Mardi 28 novembre, 20h30 théâtre des Bergeries de 6 à 22 €

Via Injabulo, « joie » en zoulou, est un spectacle vibrant et festif, plein d’espoir et d’énergie proposé par Via Katlehong, compagnie iconique d’Afrique du Sud. Avec un style unique et puissant qui combine le pantsula − danse urbaine contestataire née dans les ghettos après l’abolition de l’Apartheid − la tap dance, le step et le gumboots, une danse de mineurs, la danse s’impose, physique et exaltante, comme une résistance. Deux chorégraphes invités composent avec ce vocabulaire chorégraphique marqué par le martellement de pieds, les frappes de mains et les sifflements. En première partie, Førm Inførms, pièce chaotique et fantasque de l’artiste portugais Marco Da Silva Ferreira, fait dialoguer une danse désarticulée avec la vive énergie du pantsula. Emaphakathini, du franco-sénégalais Amala Dianor, explore les codes des danses sud-africaines et crée un langage hybride avec les interprètes.

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0171831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

danse afrique du sud

F. Couvreur