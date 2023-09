Souad Massi théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 23 novembre 2023, Noisy-le-Sec.

Souad Massi Jeudi 23 novembre, 20h30 théâtre des Bergeries de 6 à 22 €

L’une des voix les plus émouvantes de la diaspora algérienne, accueillie dans le cadre du Festival du film franco-arabe ! Après plus de vingt ans, Souad Massi, connue pour sa musique folk et chaâbi, est devenue une véritable icône. Sa simplicité, sa chaleur et sa douceur font de ses concerts des rendez-vous d’une grande convivialité où chacun trouve sa place. Libre et engagée, sa musique ne connaît pas de frontière. Son univers et sa curiosité la portent vers différentes sensibilités au fil de ses collaborations. Dans son dixième et nouvel album, Sequana, la chanteuse berbère élargit sa palette sonore et navigue du côté des Gnawas sahéliens, de la country américaine, du calypso trinidadien ou de la bossa-nova brésilienne. Accompagnée par un quartet de musiciens, elle propose un voyage plein d’émotion vers les musiques qui ont baigné son enfance et sa jeunesse.

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141931520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:45:00+01:00

world music musique berbère

Y. Ohran