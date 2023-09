Songe à la douceur Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 14 novembre 2023, Noisy-le-Sec.

Songe à la douceur Mardi 14 novembre, 20h30 Théâtre des Bergeries de 6 à 22 €

Songe à la douceur est une comédie musicale adaptée du roman à succès de Clémentine Beauvais, lui-même inspiré d’Eugène Onéguine de Pouchkine et de l’opéra de Tchaïkovski. Justine Heynemann écrit une fresque rythmée et tourbillonnante sur les émois amoureux de l’adolescence. Tatiana croise Eugène dans le métro et reconnaît tout de suite celui dont elle était amoureuse l’été de ses 14 ans. Dix ans plus tard, cette rencontre fait ressurgir le passé : l’amour, l’amitié, le désir, le deuil… Sur une partition résolument pop-rock et électro, six interprètes jouent, chantent et s’accompagnent à la batterie, au piano et à la guitare. Rachel Arditi, quant à elle, incarne la narratrice et les voix intérieures avec une douce ironie. Un spectacle tonique et lumineux qui nous souffle qu’il n’est jamais trop tard pour retrouver les délices de l’amour…

Théâtre des Bergeries 5 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letheatredesbergeries.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-14T22:00:00+01:00

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-14T22:00:00+01:00

comédie musicale pop

C. Doutres