Laughton théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 7 novembre 2023, Noisy-le-Sec.

Laughton Mardi 7 novembre, 19h30 théâtre des Bergeries de 6 à 9 €

Après La morsure de l’âne, Émilie Le Roux ouvre un nouveau cycle de création théâtrale pour questionner le sentiment d’inadaptation. Laughton est né entre le froid de l’hiver et la chaleur de l’été. Il grandit tant bien que mal auprès de sa mère qui se réfugie dans l’écriture, de l’Ours, la figure paternelle qui ratisse les feuilles mortes du jardin et de son tout petit frère. Un jour, le jeune garçon rencontre l’impertinente et fragile Vivi. Il décide de briser le silence en faisant voler en éclat secrets et non-dits. Ce conte familial écrit par Stéphane Jaubertie oscille entre humour et puissance du drame familiale. Les personnages, tous habités par une tempête d’incertitudes, ne trouvent pas réellement une place dans le monde qu’ils occupent. Dans une scénographie symbolique et épurée, Émilie Le Roux réunit quatre comédiens sur le plateau, un espace vide où la vie s’installe peu à peu…

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T19:30:00+01:00 – 2023-11-07T20:30:00+01:00

théâtre jeune public

