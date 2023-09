Le Joueur de flûte Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 17 octobre 2023, Noisy-le-Sec.

Le Joueur de flûte 17 et 18 octobre Théâtre des Bergeries de 6 à 9 €

Voici le célèbre conte des Frères Grimm, Le Joueur de flûte de Hamelin, transposé dans notre monde contemporain pour questionner les problématiques actuelles: l’écologie, la surconsommation, la place de l’art et de l’argent dans la société… Compositeur, metteur en scène et interprète, Joachim Latarjet construit un spectacle musical et théâtral, en duo avec la comédienne Alexandra Fleischer, qui campe plusieurs personnages. Il prête ses traits au joueur de flûte avec un trombone aux pouvoirs magiques pour débarrasser la ville des rats. Un spectacle tout en clair-obscur avec de la vidéo, où le comique côtoie le mystère et l’inquiétant, où la fantaisie des dialogues et des chansons répond à une bande son jazz-pop fusionnant trombone, guitare électrique et sons enregistrés.

Théâtre des Bergeries 5 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letheatredesbergeries.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T19:30:00+02:00 – 2023-10-17T20:30:00+02:00

2023-10-18T15:00:00+02:00 – 2023-10-18T15:50:00+02:00

theatre musique

Cie Oh ! Oui…