LE JOUEUR DE FLUTE 17 – 19 octobre Théâtre des Bergeries sur réservation

Joachim Latarjet adapte le conte traditionnel des frères Grimm, Le Joueur de flûte de Hamelin, et le transpose dans notre monde contemporain. Avec humour, gravité et poésie, il révèle les dégâts causés par la bêtise et l’ignorance humaines, et leur oppose un pouvoir tout aussi puissant, celui de la musique… Dans un dispositif scénique composé d’un plan horizontal (symbolisant tantôt la campagne tantôt la ville) et d’un plan vertical (un écran vidéo), il compose un spectacle en clair-obscur, où le comique des personnages et des situations côtoie le mystère et l’inquiétant. À la fantaisie des dialogues et des chansons interprétés par Alexandra Fleischer répondent les sonorités et les mélodies envoûtantes de la guitare et du trombone de Joachim Latarjet. La puissance originelle du conte resurgit au cœur de ce duo animé de forces contraires : elle est propice à éblouir, effrayer, amuser, mais aussi questionner les enfants… en les laissant libres de se forger leur propre interprétation.

Distribution

Texte, musique et mise en scène

Joachim Latarjet

d’après Le Joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm

Assistanat à la mise en scène

Yann Richard

Avec

Alexandra Fleischer

Joachim Latarjet

Son et régie générale

Tom Menigault

Lumière

Léandre Garcia Lamolla

Vidéo

Julien Téphany

Costumes

Nathalie Saulnier

avec « Les Habitants » Aliénor Bontoux, Lysandre Chalon, Camille Chopin, Max Latarjet, Abel Zamora filmés par Alexandre Gavras et « La Petite Fille » Evi Latarjet

Production – Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN et Compagnie Oh ! Oui… Avec l’aide à la production dramatique de la DRAC Ile-de-France. Texte du spectacle publié chez Actes Sud-Papiers, collection “Heyoka Jeunesse”

Théâtre des Bergeries 5 Rue Jean Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0632012713 »}, {« type »: « email », « value »: « production.ohoui@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T14:30:00+02:00 – 2023-10-17T15:30:00+02:00

2023-10-19T14:30:00+02:00 – 2023-10-19T15:30:00+02:00

jeune public théâtre musical

Olivier Ouadah