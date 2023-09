Le Tartuffe ou l’hypocrite théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 10 octobre 2023, Noisy-le-Sec.

Le Tartuffe ou l’hypocrite 10 et 11 octobre théâtre des Bergeries de 6 à 17 €

Tartuffe ou l’Imposteur, pièce en 5 actes connue de tous, est sans conteste l’un des plus grands chefs d’œuvre de Molière. Mais la première version en 3 actes, interdite par l’Église, était bien plus critique à l’égard des faux dévots. Après un travail de recherche, Georges Forestier adapte cette pièce originelle. La mise en scène de Matthieu Roy, transposée dans les Années Folles, réunit sur scène une équipe pleine d’énergie. Yannick Jaulin endosse la soutane et interprète un Tartuffe séduisant et redoutable face au tempêtant Orgon joué par François Marthouret. Plus courte, intense et acérée, la comédie prend une toute autre saveur. Elle fait entendre la satire d’une organisation religieuse qui prend possession des êtres pour les priver de tout sens critique. La rhétorique sournoise d’un directeur de conscience tombé dans le péché de chair…

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T19:30:00+02:00 – 2023-10-10T20:45:00+02:00

2023-10-11T20:30:00+02:00 – 2023-10-11T21:45:00+02:00

