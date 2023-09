Les Beaux draps théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 7 octobre 2023, Noisy-le-Sec.

Les Beaux draps Samedi 7 octobre, 18h00 théâtre des Bergeries de 6 à 13 €

Les beaux draps explore avec émotion et poésie les étapes de la vie et du corps de la femme, ses chamboulements et ses transformations. Sur scène, Prohöck Niak, clowne espiègle, animale et sensible, découvre son corps vivant et changeant au fil des saisons. Une vie intérieure mouvementée ! Tour à tour femme sans bras, naine, petit animal, apsara ou yokaï − des créatures surnaturelles −, l’artiste laisse l’étrangeté et le merveilleux s’emparer du plateau. Ses bouleversements du corps donnent à voir son intimité physique, à la fois singulière et universelle. De métamorphose en métamorphose, elle se découvre grandie… Ce solo s’inscrit en clôture d’une journée d’interventions autour des douleurs du sexe féminin, organisée par la direction de la santé de la ville de Noisy-le-Sec au théâtre.

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-07T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

cirque

S. Lerevérend