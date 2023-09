Guillaume Meurice théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 5 octobre 2023, Noisy-le-Sec.

Guillaume Meurice Jeudi 5 octobre, 20h30 théâtre des Bergeries de 6 à 22 €

C’est en scrutant l’actualité pour l’émission « Par Jupiter » de France Inter que le chroniqueur et comédien a débuté sa première campagne, Meurice 2022. Un grand succès qui aurait pu lui valoir d’être élu président de la République sur un malentendu… Sous ses airs potaches, l’humoriste déroulait avec cynisme et drôlerie une savoureuse parodie de meeting politique. Aujourd’hui, avec Meurice 2027 – 2027 c’est demain ! – l’humoriste est votre candidat, celui de la réconciliation nationale. Certes, les autres prétendants déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme, mais cette fois Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur… Un programme riche et décapant sur la quête du pouvoir !

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

humour one man show

O. Huleux