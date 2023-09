Robert n’a pas de paillettes théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 30 septembre 2023, Noisy-le-Sec.

Un spectacle intimiste, sans fard… sans paillettes ! Arthur Sidoroff explore la pratique du fil comme matière chorégraphique et sensible. En duo avec le guitariste Thomas Caillou, il propose un véritable voyage suspendu! Au-dessus du vide, le circassien avance, perd l’équilibre, flotte, oscille, saute et rebondit sur le câble. En complicité avec les specta teurs, il crée un espace commun où la fragilité d’un déséquilibre, la beauté d’une rattrape, sont autant d’échos à notre humanité profonde.

Samedi 30 septembre 17h Square Jean Jaures

Dimanche 1er octobre 15h30 Place des Découvertes

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France

cirque musique

