Dansez le Pantsula ! théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 30 septembre 2023, Noisy-le-Sec.

Dansez le Pantsula ! Samedi 30 septembre, 14h30 théâtre des Bergeries gratuit – Esplanade Simone Veil

Venez en tenue confortable et plongez par la pratique dans la culture pantsula, un vrai style de vie né dans les rues des ghettos sud-africains. Les danseurs de la compagnie Via Katlehong vous proposent une initiation dynamique et pleine de fureur de vivre! Elle combine le pantsula, la tap dance, le step et le gumboot. Une occasion inédite de rencontrer une autre culture en criant, en sifflant et en frappant des pieds et des mains !

La compagnie reviendra le 28 novembre au théâtre avec Via Injabulo

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0141831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:30:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

gratuit danse

L. Dot