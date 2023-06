Les Bouffées Musicales Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis Les Bouffées Musicales Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 8 juillet 2023, Noisy-le-Sec. Les Bouffées Musicales Samedi 8 juillet, 19h30 Théâtre des Bergeries Gratuit Les Bouffées Musicales, un festival de concerts et repas partagés gratuits à l’air libre ! Cette année c’est en collaboration avec la Petite Ruche de Noisy-le-Sec, antenne solidaire du CCAS, que nous organisons notre évènement.

Au programme une soirée tango actuel ! À 20h du tango moderne et orchestral avec les Fleurs Noires, à 21h du tango-électro avec Tangomotán. Théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

