PORN FOR THE BLIND THEATRE DES BELIERS PARISIENS Paris, 28 janvier 2024, Paris.

PORN FOR THE BLINDUne comédie romantique de Victorien RobertAvec : Lison Pennec, Xavier Martel et Victorien RobertSUCCÈS AVIGNON OFF 2023Partie à la recherche d’un homme dont elle est tombée instantanément amoureuse et dont elle a aussitôt perdu la trace, Eva atterrit chez Porn For The Blind, une entreprise spécialisée dans l’audiodescription de scènes pornographiques à destination des aveugles. Une expérience qui va bouleverser sa vision de l’amour et de l’imaginaire.Une come´die romantique tout en sensations, ou` tout est dit sans e^tre montre´.Auteur : Victorien RobertMise en scène : Victorien RobertAvec : Lison Pennec, Xavier Martel et Victorien RobertLumières : Stéphane Balny, Musique : Axel Hache et Stéphane LamourProduction Compagnie À Vau L’EauLA PRESSE : Coup de coeur. Une comédie à coeur ouvert, profondément ancrée dans notre société, à la fois drôle et touchante et merveilleusement construite. FRANCE INFOa narration est parfaitement mai^trise´e, l’e´criture est affu^te´e, laissant filer une intrigue tre´pidante et pour le moins hilarante. Lison Pennec (Molie`re de la re´ve´lation fe´minine pour “Glenn, naissance d’un prodige”) incarne l’amoureuse E´va avec tellement de frai^cheur et de passion qu’elle nous a litte´ralement aveugle´s. SUR LES PLANCHES

Tarif : 39.50 – 39.50 euros.

Début : 2024-01-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DES BELIERS PARISIENS 14 BIS RUE SAINTE ISAURE 75018 Paris 75